28 Haz 2022 - 15:05- Ekonomi G: 28 Haz 2022 - 15:07

Çanakçı’dan çiftçilere uyarı
Çanakçı’dan çiftçilere uyarı mask
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Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, çiftçileri uyararak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği mazot ve gübre desteği için 2022 yılı ÇKS dosyalarını 30 Haziran’a kadar güncellemeleri gerektiğini söyledi.Çanakçı, ‘Çiftçilerimiz mutlaka uyarımızı dikkat alsın. 2022 yılı ÇKS Dosyası ve Hayvan Varlığı dosyaları güncellenmeyen çiftçilerimiz mazot ve gübre desteği alamayacak” dedi.

28 Haz 2022 - 15:05 - Ekonomi

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