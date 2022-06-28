Kocaeli’de araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 452 632 olmuştur. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 268.786 otomobil, 9.484 minibüs, 7.037 otobüs, 81.856 kamyonet, 24.965 kamyon, 39.839 motosiklet, 19.109 traktör, 1.556 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.