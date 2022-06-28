28 Haz 2022 - 15:06- Ekonomi G: 28 Haz 2022 - 15:07

ING’den promosyon
ING’den promosyon mask

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 3.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4.750 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.  Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. 

28 Haz 2022 - 15:06 - Ekonomi

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