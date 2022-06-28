28 Haz 2022 - 15:07- Gündem G: 28 Haz 2022 - 15:08

Başkan Oral’dan çocuklara oyuncak sürprizi

Karamürsel’e sınır komşusu Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bal-Türk Karamürsel Şubesi aracılığıyla Bulgaristan’daki Rusçuk’a bağlı Sinan Köyü’nde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi
Başkan Oral’dan çocuklara oyuncak sürprizi mask
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Bulgaristan’ın Rusçuk Şehrine bağlı Sinan Köyünden 1930’lı yıllarda Karamürsel ve Altınova’ya göçen ailelerin torunlarını, ata topraklarında akrabalarıyla buluştu. İlk olarak geçtiğimiz Ramazan ayında Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından Sinan Köy’de verilen iftarda bir araya gelen akrabalar, daha sonra geçtiğimiz hafta sonunda ikinci kez özlem giderme fırsatı buldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Bal-Türk Karamürsel Şubesi aracılığıyla Bulgaristan’daki Rusçuk’a bağlı Sinan Köyü’nde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi.Çocukların oldukça mutlu olduğu köyde Altınova Belediyesi, Ramazan ayında da bir iftar programı da düzenlemişti.DveMogili Belediye Başkanı BoykoBorisov ile Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral’ın gönderdiği oyuncakları dağıtan Bal-Türk Karamürsel Şube yöneticileri oldukça duygusal anlar yaşadılar.

28 Haz 2022 - 15:07 - Gündem

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