Türkiye şampiyonasında Gölcük’ü temsil edecekler

Gölcük Çiftlikspor Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan Halk Oyunları ekibi kısa sürede elde ettiği başarı ile Gölcük’ün gururu oldu. Gölcük Çiftlikspor Halkoyunları ekibi 2021-2022 Sezonu Halk Oyunları Kocaeli Grup Yarışmalarında büyük başarı elde etmesinin ardından bölgesel birincilik elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

“GÖLCÜK’ÜMÜZÜ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Elde ettikleri başarı hakkında konuşan Gölcük Çiftlikspor Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili İrfan Ayazoğlu, “Gölcük Çiftlikspor Gençlik ve Spor Kulübümüz bünyesinde kurulan Halk Oyunları ekibimiz kısa sürede büyük elde etmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Ekibimiz önce 2021-2022 Sezonu Halk Oyunları Kocaeli Grup yarışmalarında Kocaeli birincisi olmasının ardından bölgesel birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Şimdi Türkiye şampiyonasında Gölcük’ümüzü en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.