“Altılı Masa” temsilcileri bir araya geliyor

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, yarın Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin (SP) oluşturduğu, kamuoyunda “Altılı Masa” olarak bilinen muhalefet partilerinin temsilcilerinin katılacağı bir etkinlik düzenliyor.

ÇEVİRİMİÇİ DÜZENLENECEK

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, kadın sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve gazetecilerle bir araya gelecek.

“KADIN POLİTİKALARI NE OLACAK?”

SES Derneği’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak etkinlikte Türkiye`nin demokrasi inşasında kadınların yeri ne olacak? Kadın politikaları ne olacak? Cumhurbaşkanı adayında aranan özellikler neler? Kadınların yönetimde temsili nasıl eşitlenecek? sorularına cevap aranacak. Moderatörlüğünü SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç’ın yürüteceği etkinlik, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 11.00 ile 13.00 arasında gerçekleşecek.Serkan ÜLDEŞ