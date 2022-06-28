GKD’den Ay Işığı’na destek

Genç Kocaelililer Derneği (GKD) Başkanı Sinem Uçan ve yönetimi, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocukları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan Varol ve yönetimini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayhan Varol, GKD Başkanı Sinem Uçan’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnsanların bağışlarını gönül rahatlığıyla yapabileceklerini ifade eden Uçan, emeği geçenlere teşekkür ederek, bir hisse kurban bağışında bulunarak derneğe destek verdi.Miray BAKALACI