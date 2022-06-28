28 Haz 2022 - 15:10- Gündem G: 28 Haz 2022 - 15:11

GKD’den Ay Işığı’na destek

Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocukları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan Varol, GKD Başkanı Sinem Uçan ve yönetimini ağırladı
GKD’den Ay Işığı’na destek mask

Genç Kocaelililer Derneği (GKD) Başkanı Sinem Uçan ve yönetimi, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocukları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan Varol ve yönetimini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayhan Varol, GKD Başkanı Sinem Uçan’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnsanların bağışlarını gönül rahatlığıyla yapabileceklerini ifade eden Uçan, emeği geçenlere teşekkür ederek, bir hisse kurban bağışında bulunarak derneğe destek verdi.Miray BAKALACI

28 Haz 2022 - 15:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.888 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOTO, TOBB’un 70’inci yıl kutlamalarına tam kadro katıldı mask
KOTO, TOBB’un 70’inci yıl kutlamalarına tam kadro katıldı
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı mask
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı
Atakent Cihan Hastanesi’nde ‘el bileği artroskopisi’ yapıldı mask
Atakent Cihan Hastanesi’nde ‘el bileği artroskopisi’ yapıldı
GKD’den Ay Işığı’na destek mask
GKD’den Ay Işığı’na destek
Türkkan, Cedit’i TBMM’ye taşıdı mask
Türkkan, Cedit’i TBMM’ye taşıdı
“Altılı Masa” temsilcileri bir araya geliyor mask
“Altılı Masa” temsilcileri bir araya geliyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL