28 Haz 2022 - 15:10- Gündem G: 28 Haz 2022 - 15:11

Türkkan, Cedit’i TBMM’ye taşıdı

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm ihalesini TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konunun aydınlatılmasını istedi
Türkkan, Cedit’i TBMM’ye taşıdı mask

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen ve yıkım işlemleri tamamlanan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi 16 Haziran 2002 tarihinde yapılacaktı. Ancak ihale bir gün kala hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi. Daha önce de aynı süreç yaşanan ihale için bu kez belirlenen tarih 28 Temmuz 2022. Neredeyse yılan hikayesine dönen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi TBMM gündemine taşındı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konunun muhatabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için verdiği sorduğu önergesi ile konunun aydınlatılmasını istedi.

“28 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE YAPILACAK MI?”

İhale tarihinin 16 Haziran 2022 olarak açıklanmasına rağmen ihalenin yapılmasına bir gün kala neden ertelendiğini soran Türkkan, ihalenin hiçbir gerekçe gösterilmeden 28 Temmuz’a ertelenmesinin etik olup olmadığını, bu konuda Bakanlığın görüşünün ne olduğunu sordu. Türkkan verdiği önergede şu soruları sordu; Daha önce de ertelenen bu ihale ile ilgili neden aynı süreç yaşanıyor? Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasını bekleyen Ceditliler’in yaşadıkları mağduriyet nasıl giderilecek? Cedit Mahallesi bin 105 Konut, 6 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi ile ilgili ihale en son ilan edildiği gibi 28 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak mı? diye de sordu.

28 Haz 2022 - 15:10 - Gündem

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