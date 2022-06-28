Atakent Cihan Hastanesi’nde ‘el bileği artroskopisi’ yapıldı

El bileklerinde ağrı sorunu yaşayan ve uygulanan tedavilerden fayda göremeyen hasta, Atakent Cihan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov tarafından uygulanan ve özellikli cerrahiler kapsamında olan “Kapalı Yöntemle Artroskopik El Bileği Cerrahisi” ile başarıyla tedavi edildi. 49 yaşındaki kadın hasta, bir yılı aşkın süredir her iki el bilediğinde ağrı sorunu yaşıyordu. Kendisine önerilen tedavileri uygulayan fakat fayda öremeyen hasta, Atakent Cihan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov’a başvurdu.

HASTA TABURCU EDİLDİ

Opr. Dr. Anar Karamov tarafından gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından hastaya “El Bileğinde Yırtık (TFCC)” tanısı konuldu ve cerrahi müdahale ile tedavisine karar verildi. Gerekli tetkikleri yapılarak ameliyata alınan hasta, “Kapalı Yöntemle El Bileği Artroskopisi Cerrahisi” ile başarıyla tedavi edildi. Genel sağlık durumu iyi olan hasta bir gecelik yatışın ardından şifa ile taburcu.

ÇOK İNCE KAMERALAR

El Bileğinin Artroskopi ile Cerrahisi, gelişmiş alet ve teknolojilerle uygulanan güncel bir tedavi yöntemi. El bileği artroskopisinde çok ince kameralar kullanılmakta. Cerrahi esnasında bu kameralar, açılan milimetrik kesilerden el bileğinin içine doğru ilerletilir. Elde edilen görüntü büyütülerek ekrana aktarılır ve eklem içinin gözlemlenmesi sağlanır. Böylelikle birçok bağ ve kemik dokudan oluşan karmaşık bir yapıya sahip olan el bileğinin daha güvenilir şekilde ameliyat edilmesi sağlanır.

İYİLEŞME SÜRECİ

Kapalı yöntemle uygulanan artroskopik el bileği cerrahisi, açık cerrahiye nazaran avantajlara sahiptir. Bu yöntemde doku hasarı en az seviyededir. Hastalar daha az ağrı hisseder. Ameliyat sonrası iyileşme süresi hızlıdır. Sağladığı bu avantajlar dolayısıyla artroskopik cerrahi, günümüzde açık cerrahiye nazaran daha sık tercih edilmektedir.