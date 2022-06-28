Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin hafta sonu düzenlediği kahvaltı programına dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık’ın da katıldığı programda dernek çatısı altında yapılan çalışmalar da paylaşıldı. Dernek Başkanı Ünal Çelik dernek yönetimi adına katılımları dolayısıyla protokol ve dernek mensuplarına teşekkür etti.
28 Haz 2022 - 15:12- Gündem Güncelleme: 28 Haz 2022 - 15:13
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı
Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.