28 Haz 2022 - 15:12- Gündem G: 28 Haz 2022 - 15:13

Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı

Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı mask
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Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin hafta sonu düzenlediği kahvaltı programına dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık’ın da katıldığı programda dernek çatısı altında yapılan çalışmalar da paylaşıldı. Dernek Başkanı Ünal Çelik dernek yönetimi adına katılımları dolayısıyla protokol ve dernek mensuplarına teşekkür etti.

28 Haz 2022 - 15:12 - Gündem

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