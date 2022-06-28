Şabettin Sönmez veda ediyor!

İlimizde amatör futbol ve saha komiserliği anlamında çok geniş bir kesim tarafından tanınan sevilen isimlerinden Şabettin Sönmez yaş haddinden ötürü emekli oluyor. Bu sezon sonunda aktif saha komiserliği görevini tamamlayacak olan Sönmez bu görevi 20 yıldır alnının akı ile yapıyordu.
KARADAŞ: EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETTİ
Görev bilinci, iletişimi ve çalışkanlığı ile bilinen deneyimli spor adamının aktif dernek üyeliği ise devam edecek. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Merkez Başkanvekili Süleyman Karadaş açıklamasında “Şabettin ağabeyimiz uzun yıllar boyunca derneğimize en iyi şekilde hizmet etti. Onunla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Komiserlik yapamayacak olması bizleri üzdü ancak talimatlar bu şekilde. Emeklerinden ötürü derneğimiz adına kendisine teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve bereket diliyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.