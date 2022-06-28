28 Haz 2022 - 15:31- Spor G: 28 Haz 2022 - 15:33

Şabettin Sönmez veda ediyor!

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Şabettin Sönmez veda ediyor! mask

İlimizde amatör futbol ve saha komiserliği anlamında çok geniş bir kesim tarafından tanınan sevilen isimlerinden Şabettin Sönmez yaş haddinden ötürü emekli oluyor. Bu sezon sonunda aktif saha komiserliği görevini tamamlayacak olan Sönmez bu görevi 20 yıldır alnının akı ile yapıyordu.

KARADAŞ: EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETTİ

Görev bilinci, iletişimi ve çalışkanlığı ile bilinen deneyimli spor adamının aktif dernek üyeliği ise devam edecek. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Merkez Başkanvekili Süleyman Karadaş açıklamasında “Şabettin ağabeyimiz uzun yıllar boyunca derneğimize en iyi şekilde hizmet etti. Onunla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Komiserlik yapamayacak olması bizleri üzdü ancak talimatlar bu şekilde. Emeklerinden ötürü derneğimiz adına kendisine teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamında huzur, sağlık ve bereket diliyorum” diye konuştu.

28 Haz 2022 - 15:31 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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