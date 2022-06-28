Yalovaspor takımın başına Murat Son’u getirdi

İlimizin genç ve başarılı teknik direktörlerinden, Kocaelispor alt yapısında da bir dönem koordinatörlük görevi yapan Murat Son, Yalova Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor ile anlaştı. Aynı zamanda akademisyen olan Murat Son güçlü bir oyun kurgusuna sahip.
HEDEFTE SAPMA YOK
Genç ve diri bir takım oluşturması ile bilinen Murat Son’u renklerine bağlayan Yalova temsilcisi bu sezon Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselmek istiyor. Yalovaspor geride bıraktığımız sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grup’ta oynadığı 18 maçta topladığı 39 puanla sezonu Ayvalıkgücü’nün ardından ikinci sırada tamamlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.