28 Haz 2022 - 15:34- Spor G: 28 Haz 2022 - 15:36

Yalovaspor takımın başına Murat Son’u getirdi
Yalovaspor takımın başına Murat Son’u getirdi mask

İlimizin genç ve başarılı teknik direktörlerinden, Kocaelispor alt yapısında da bir dönem koordinatörlük görevi yapan Murat Son, Yalova Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor ile anlaştı. Aynı zamanda akademisyen olan Murat Son güçlü bir oyun kurgusuna sahip.

HEDEFTE SAPMA YOK

Genç ve diri bir takım oluşturması ile bilinen Murat Son’u renklerine bağlayan Yalova temsilcisi bu sezon Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselmek istiyor. Yalovaspor geride bıraktığımız sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grup’ta oynadığı 18 maçta topladığı 39 puanla sezonu Ayvalıkgücü’nün ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

28 Haz 2022 - 15:34 - Spor

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