28 Haz 2022 - 15:39- Spor G: 28 Haz 2022 - 15:40

TFF 2. ve 3. Lig Grup Kuraları, 30 Haziran Perşembe günü çekilecek
TFF 2. ve 3. Lig Grup Kuraları, 30 Haziran Perşembe günü çekilecek mask

2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimleri, 30 Haziran Perşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak. Kocaelispor'un beyaz ya da kırmızı grupta yer alması da netleşecek. TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi saat 12.00'de, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimlerine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

28 Haz 2022 - 15:39 - Spor

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