İzmit'te yayın yapan yerel bir gazetede spor muhabiri olarak çalışan ve yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karamürsel ilçesinden toplu taşıma aracıyla işe gelip giden Gökhan Beşiktaş, otobüste iki kitap yazdı. Günün önemli bir bölümünü ulaşımda harcayan Beşiktaş’ın halk otobüsünde kitap okuma alışkanlığı bir süre sonra kitap yazma fikriyle değişmeye başladı. Beşiktaş, önce "Doğum Lekesi", ardından da "Yeni Çiçek" isimli kitabı kaleme aldı. Gökhan Beşiktaş, "Her gün ortalama 3 saatim yollarda geçiyor. Bu zaman diliminde çok fazla kitap okuma fırsatı buldum. 2019 yılında ilk kitabımı, kısa süre önce de ikinci kitabımı yazdım. Yazmış olduğum bu kitapların düzenlemesini, son okumasını işten eve, evden işe giderken toplu taşımada yaptım" dedi.

Hiç görmediği Etiyopya’yı yazdı

İkinci kitabı Yeni Çiçek isimli eserde hiç gitmediği, görmediği Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’yı yazdığını ifade eden Beşiktaş, "Eskiden futbolcu olup sonra menajerlik şirketinden iş teklifi alan bir arkadaşımla sohbet ederken hikayeyi yazmaya karar verdim. Arkadaşım gitmedi ve o iş bir daha konuşulmadı ama ben kendi hayal dünyamda kurguladığım olaylar döngüsünü kitaba aktardım. Şehri ve ülkeyi çok araştırdım. Kitaplar okuyup, belgeseller izledim. Ülkemizde faaliyet gösteren Etiyopya Dostluk Platformları ile temas kurdum. Bu durum onların da çok ilgisini çekti. Bir gün Addis Ababa’ya gideceğim" dedi.

"Yazmaya devam edeceğim"

Gelişmiş ülkelerin okuma yazma oranlarının yüksek olduğunu ifade eden genç yazar, "Biz hep okur kısmında takılı kalıyoruz. Yazmamız da gerekiyor. Yazmak için kimseyi seçmiyorlar ya da kimseye 'Sen yazamazsın' demiyorlar. Herkes içinden geçenleri ya da hayallerini kelimelere dökmeli. Bu bir toplumun gelişmesinde ve gelecek nesillerin doğru örnekler almasında da önemli rol oynayacaktır. Benim her yıl bir kitap yazma hayalim var. Son kitabım da, hem aşk hem futbol hem de bilinmeyen bir kültürün anlatımı olduğu için dikkat çekti. Destek olanlar herkese teşekkür ederim" diye konuştu.