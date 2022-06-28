KOTO, TOBB’un 70’inci yıl kutlamalarına tam kadro katıldı

Oda ve Borsa camiası, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), 70’inci yılına özel olarak düzenlenen tören için Ankara’da bir araya geldi. TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Birlik Merkezi’nde düzenlenen programa, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile milletvekillerinin de yoğun ilgi gösterirken, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, TOBB Delegeleri Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Sema Kalafat, Medet Aydın, Yaşar Can, Cafer Kozluca, Hasan Kanca, Hasan Kaya, Kerim Bayramoğlu, Ali Suat Birer, Murat Aydın, Fatih Ekinci, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte katıldı.

“DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ HALİNE GELDİK”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini anlatarak, “Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG’u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Elbette daha yapacak, çok işimiz var” dedi. Hisarcıklıoğlu, 70. Yıla özel hatıra ormanı kuracaklarını açıkladı. 70. yıl etkinliğinde ayrıca 10-20-30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.

BAŞKAN BULUT’TAN KUTLAMA MESAJI

KOTO Başkanı Necmi Bulut da, TOBB’un 70’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesajını paylaşarak, “1952 yılında genel kurulunu ve organ seçimlerini yaparak fiilen çalışmalarına başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz 70 yaşında. Başkanımız Sayın RifatHisarcıklıoğlu’nun önderliğinde “Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye” hedefiyle çalışmalarını sürdüren birliğimizin 70. Yılını kutluyor ve bu ailenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.