Kocaeli’de aile hekimleri 2 gün iş bırakıyor!

Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Sağlık alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından mahrum kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) de Kocaeli’de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı. 30 Haziran ve 1 Temmuz olmak üzere iki gün gerçekleşecek iş bırakma ile ilgili basın açıklaması yapılması bekleniyor.