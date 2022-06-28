28 Haz 2022 - 16:11- Gündem G: 28 Haz 2022 - 16:13

Kocaeli’de aile hekimleri 2 gün iş bırakıyor!

Genel Sağlık-İş tarafından alınan karar neticesinde iki gün iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Kocaeli’de de KAHED, iki gün iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de aile hekimleri 2 gün iş bırakıyor! mask
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Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Sağlık alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından mahrum kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak.  Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) de Kocaeli’de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı. 30 Haziran ve 1 Temmuz olmak üzere iki gün gerçekleşecek iş bırakma ile ilgili basın açıklaması yapılması bekleniyor.

28 Haz 2022 - 16:11 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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