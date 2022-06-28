28 Haz 2022 - 21:19- Spor G: 28 Haz 2022 - 21:20

Yiğit Çalışan, Başkent’ten 2 kupa ile döndü

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Yiğit Çalışan, Başkent’ten 2 kupa ile döndü mask
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İlimizin ve ülkemizin önemli tenis kulüplerinden İzmit Tenis Kulübü’nün sporcusu Yiğit Çalışan’dan önemli bir başarı geldi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara Tenis Kulübü’nde düzenlenen, Başhakemliğini Vural Toptaş’ın yaptığı 8-9-10 Yaş Yaz Kupası 1. Seri mücadelelerinde yer alan Yiğit Çalışan 10 Yaş Tek Erkekler ile Çiftlerde ikinci oldu ve İzmit’e çifte kupa ile döndü. Çiftler kategorisindeki başarı Görkem Tamer Yiğit ile birlikte elde edildi. Ailesi gelecek vaat eden sporcu Yiğit ile gurur duyarken, Yiğit Çalışan gözünü önümüzdeki hafta Tekirdağ’da düzenlenecek olan zorlu turnuvaya dikti.

28 Haz 2022 - 21:19 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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