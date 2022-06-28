28 Haz 2022 - 22:36- Asayiş G: 28 Haz 2022 - 22:37

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İzmit’te bir apartmandan gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
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Olay, Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan bir vatandaşın binadaki kötü kokudan şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bina içinde arama yaptı. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Kokunun sebebinin tespit edilememesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

28 Haz 2022 - 22:36 İHA Kocaeli- Asayiş

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