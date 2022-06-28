Otobüsteki yolcuların panik anları kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyonu kırması neticesinde T.B. idaresindeki 41 J 4158 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yolcular ise büyük panik yaşadı. Kaza sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı, bazılarının dengesini kaybederek düştüğü görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.