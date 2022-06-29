29 Haz 2022 - 09:22- Asayiş G: 29 Haz 2022 - 09:23

Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı

İzmit'te konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.
Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı mask

İzmit'in Kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle İzmit Kent Meydanı'nda verilen konser alanında çevreye rahatsızlık verdiği ihbar edilen 2 şahıs polis tarafından çevreden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahısların meydandan ayrılmak istememesi üzerine polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Araca bindirilirken polis ekiplerine direnen şahıslar emniyet güçlerinin yoğun uğraşları neticesinde polis otolarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

29 Haz 2022 - 09:22 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.397.428 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kanlı infaz! Başından vurularak öldürüldü mask
Kanlı infaz! Başından vurularak öldürüldü
Tır ile otobüsün arasında kaldı! mask
Tır ile otobüsün arasında kaldı!
Hem kendini hem iş yerini yakmak istedi mask
Hem kendini hem iş yerini yakmak istedi
Donanma Komutanlığı Davası'nda karar mask
Donanma Komutanlığı Davası'nda karar
Durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi mask
Durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi
Düğünde kavga çıktı! 1’i polis 5 yaralı mask
Düğünde kavga çıktı! 1’i polis 5 yaralı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL