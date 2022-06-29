İzmit'in Kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle İzmit Kent Meydanı'nda verilen konser alanında çevreye rahatsızlık verdiği ihbar edilen 2 şahıs polis tarafından çevreden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahısların meydandan ayrılmak istememesi üzerine polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Araca bindirilirken polis ekiplerine direnen şahıslar emniyet güçlerinin yoğun uğraşları neticesinde polis otolarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
29 Haz 2022 - 09:22- Asayiş Güncelleme: 29 Haz 2022 - 09:23
Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı
İzmit'te konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.