29 Haz 2022 - 09:23- Asayiş G: 29 Haz 2022 - 09:39

Önce darp edildi sonra bıçaklandı

Darıca'da bir kişi, tartıştığı şahsı önce darp etti ardından bıçaklayarak yaraladı.
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Olay, Darıca Yalı Mahallesi Sahil Sokak üzerinde bulunan Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından F.Ş.’yi darp eden şahıs, yanında getirdiği bıçakla tartıştığı şahsı yaraladı. F.Ş. kanlar içinde kalırken, olayı görenler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29 Haz 2022 - 09:23 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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