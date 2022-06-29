29 Haz 2022 - 09:24- Asayiş G: 29 Haz 2022 - 09:27

Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Dilovası'nda ters yöne giren otomobil, karşı istikametten gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı mask
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Kaza, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde seyir halinde olan U.Y. idaresindeki 34 CIA 175 plakalı otomobil, karşı istikamette seyir halinde olan S.Z. yönetimindeki 67 TV 156 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri ve S.Z.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılardan Y.B. ve U.Y. sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29 Haz 2022 - 09:24 - Asayiş

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