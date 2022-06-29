Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda şampiyon; KOCAELİSPOR!

İzmit’in güzide futbol kulüplerinin U11 yaş kategorisinde mücadele eden ekiplerinin yer aldığı ve 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Cephanelik Spor Tesisleri’nde düzenlenen final organizasyonu, saat 10.45’te 41 İzmit FK ile Marmara FK arasında oynanan mücadele ile başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan karşılaşmada rakibini 1-0’lık skorla mağlup eden 41 İzmit FK, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Sahadan mağlup ayrılan Marmara FK ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

YEŞİLOVASPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Üçüncülük maçının hemen ardından saat 11.30’da Kocaelispor ile Yeşilovaspor şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktı. Rakibi Yeşilovaspor karşısında daha etkili bir görüntü çizen Kocaelispor, müsabakayı 2-0 kazanarak İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Turnuvada yer alan 32 takımın hazır bulunduğu finalde tüm takımlara madalya ve çeşitli hediyeler verilirken, ilk dört sıradaki ekiplere kupa ve madalyaların yanı sıra hediye çeki takdim edildi.

SAFETİ VE YUSUFİ KARDEŞLER KATILDI

Geleceğin yıldız adaylarına hediyelerini takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki organizasyona katılım yoğun oldu. Turnuvanın final programına; Merhum Kamuran Akşar’ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar ve yeğeni Ayberk Akşar, Kocaelispor tarihinin ilk yabancı oyuncuları Safeti ve Yusufi kardeşler, Kocaelispor tarihinin efsane oyuncularından Senad İbriç, Kocaelispor’un eski başkanlarından Rafet Kırgız ve Muammer Çelik, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı Murat Aydın, kent sporunun önde gelen isimleri ile minik futbolcuların aileleri katıldı.

AKŞAR AİLESİNDEN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Kupa töreni öncesi yapılan konuşmalarda Kamuran Akşar’ın yeğeni KOÜ Öğretim Üyesi Ayberk Akşar, ailesi adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Ardından sahneye çıkan Başkan Hürriyet, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Güzel İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyoruz. Hem bu kurtuluş vesilesi ile hem de bu kentin yetiştirdiği değerli insanları bu gençler unutmasın, gelecek nesillere unutturulmasın istiyoruz.

HÜRRİYET, “GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Elimizden geldiği kadar ‘İzmit Unutmaz’ başlığı altında bu değerlerimizin anılarını, geçmişini, bu kente bıraktığı izleri hatıraları yaşatmaya çalışıyoruz. İşte kıymetli Kamuran ağabeyimizin de anısı, hatıraları herkesin belleklerinde hala taze. İşte o bellekler hiçbir şekilde yitip gitmesin. O anılar hep yaşasın, yaşatılsın. Gelecek kuşaklar, o dönemde yaşananları bilsin ki ders alsın. Geçmişine sahip çıkmazsan, geleceğe ufuk açamayız. O yüzden de bu kentin geçmişinde iz bırakan insanları hatırlatmak bizim sorumluluğumuz, görevimiz.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Bu turnuvayı da hem İzmit’imizin kurtuluşuna yakışır, gençlerimiz de bu milli duyguları yaşasın düşüncesiyle düzenledik. Hem de Kamuran ağabeyimizi bir kez daha analım, onun güzelliklerini gençlerimize anlatalım. Böylesi güzel sporculara belki de buradan alacakları örnekle ileri de çok daha başarılı sporcular olma yolunda ufacıkta olsa bir katkımız olursa ‘ne mutlu bize’ düşüncesiyle düzenledik. Öncelikle katılım gösteren tüm kulüplerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

SARAJEVO VE İZMİT’TE ÖZEL MAÇ

Tabi bugün çok kıymetli misafirlerimiz de var, yurtdışından gelerek bizleri yalnız bırakmadılar. Bir kez daha kendilerine hoş geldiniz diyorum ve güzel bir haber vermek istiyorum. Misafirlerimizden Kocaelispor efsanesi Yusufi, ‘Kamuran Akşar adına Sarajevo’da buna benzer bir turnuva tertip edelim. O turnuvayı kazanan takımla ile buradaki turnuvayı kazanan Kocaelispor takımını karşılaştıralım. İki şampiyon örnek bir maçta karşı karşıya gelsin’ dedi. Hem Türkiye’de hem de Bosna Hersek’te karşılıklı maç yapmasını teklif ettiler. Bizde buna olumlu bakıyoruz. Eğer değerli üstatlar bu turnuvayı kendi ülkelerinde gerçekleştirebilirse, biz seve seve buradaki şampiyonu alırız, götürürüz ve oradaki şampiyonla karşılaştırırız. Güzel de bir anı olur hem de Kamuran ağabeyimizin hatırası ülke sınırlarını aşar. Biz misafirlerimizden haber bekliyoruz, inşallah bunu gerçekleştirebiliriz.”