29 Haz 2022 - 10:07- Gündem G: 29 Haz 2022 - 10:09

Motorinde bir indirim daha

Dün gece 2,5 lira indirim gelen motorine bugün bir indirim daha geliyor.
Motorinde bir indirim daha mask

Üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk indirim olacak. Motorinde dün gece de 2,5 liralık indirim olmuştu. Böylece iki günde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş oldu. Benzinde ise bu gece de değişim olmayacak.

29 Haz 2022 - 10:07 - Gündem

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