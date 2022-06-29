Başiskele Belediyesi'nden "Yeni Nesil Belediyecilik"

Başiskele Belediyesi Dijital Dönüşüm Tanıtım Toplantısı bugün ilçede bulunan Tryp By Wyndham otelde gerçekleşti. Töreninin sunuculuğunu Teknoloji Yazarı Ahmet Can gerçekleştirdi. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, katılımcılara Başiskele Belediyesi'nin Dijital Dönüşümü'nü bir sunum anlattı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Oğuzhan Urhanda akıllı şehircilikte yeni trendler ve Başiskele Belediyesi’nin yeni yapılacak uygulamalarını anlattı.

“AYLARDIR UĞRAŞIYORUZ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü toplantıda belediyenin dijital dönüşümü ile ilgili bilgi verdi. Bir hayalimiz var diyen Özlü, “Yeni nesil bir dijital belediyecilik. Sistemli bir belediye. 21. yy dijital çağında siber sitemler, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi gelişmeler bu süreci kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu gelişmeler belediyeleri değişime zorlamıştır. Yerel hizmet anlamında yeni ufuklar açmıştır. Vatandaşın hizmete kolay erişmesini sağlayarak maliyetlerin düşmesine katkı sağlıyor. Dijital ortama taşınmasında öte kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getiriyoruz. Aylardır ekibimizler birlikte tasarladığımız dijital dönüşümü sizlerle paylaşacağız. Artık bilgiye ulaşmak kolay, önemli olan doğru bilgiye ve kaynağa ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKAMIZIN TEMELİNİ OLUŞTURUYORUZ”

Telefonun günlük hayatımızdaki önemine vurgu yapan Özlü, “Bizim de kurumsal iletişim gruplarımız var. Bu kayıtsız kalınamayacak bir hizmet gerekliliği. Vatandaşın emniyeti bizim görevimiz. Yenilenemeyen yenilir. Dijital dönüşüm gerekliliği aşikar. Artık teknolojinin hayatımıza girmesi ile bilgi ve aklın yönettiği bir devirdeyiz. Vatandaş odaklı yeni bir modele dönüşüyoruz. Performansa dayalı çalışma modelleri oluşturuyoruz. Büyük verimizi oluşturarak kendi yapay zekamızın temelini oluşturuyoruz” dedi.

RUHSAT BAŞVURULARI DİJİTAL ORTAMDAN YAPILACAK

Çalışmaya 3 yıldır emek verdiklerini ifade eden Özlü, “Biz bu çalışmaya 3 yıldır emek verdik daha yolun başındayız. İlk başlığımız iş süreçleri. 21 müdürlüğümüz ile 112 iş sürecini standartlara göre güncelledik. Sürekli iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Hizmet standartlarımızı sahaya yansıtıyoruz. İkinci başlığımız e-Ruhsat. Sistem Mart ayında devreye alındı. Toplantılar yaptık. Artık yeni ruhsat başvuru süreçlerimiz dijital üzerinden yapılıyor. Artık imar, ruhsat sahipleri internet üzerinden süreçleri yönetebilecekler. Burada büyük bir tasarruf var. Vatandaşı doğru bilgilendirmemizi sağlıyor.

BELEDİYE ARŞİVİ DİJİTALLEŞİYOR

Üçüncü başlığımız e-Askı. En çok konuştuğumuz şuyulandırma meselesi. Vatandaşımız sisteme bilgilerini girerek askıda bekleyen imar planlamaları ile ilgili süreci görebiliyor. Dördüncü başlığımız Dijital Arşiv. Belediyenin tüm arşivini dijital sisteme taşıdık. İsteyen vatandaşımız dijital ortamda imar arşivlere ulaşabilir. Biz belediyeye gelip dilekçe verip beklenilen süreçleri oturduğunuz yerden yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

SAHA YÖNETİMİ DİJİTAL ÇALIŞANLARDAN İLERLEYECEK

Özlü açıklamasının devamında, “Beşinci başlığımız; Saha operasyon yönetimi. Bütün çalışmaları fen işleri sistemine işliyoruz. Ne kadar asfalt kullandık, ne kadar işlem yaptık. Bütün yolların çalışmalarını coğrafi bilgi ekranında görebiliyoruz. Tıkladığımızı yerde bütün çalışmalarını görebiliyoruz. Bu bizim iç işlerimiz kolaylaştıran bir çalışma. Tüm çöp araçlarında cihaz yerleştirdik. Çöp konteynerlerimizin yerini sistemde belli. Araç oraya uğramadığında kırmızı ışık yanacak. Bütün parklarımızın envanterini çıkardık.

BÜTÜN BAŞVURULAR DİJİTAL İLERLEYECEK

6’inci başlığımız;Hızlı İşler Merkezi. Biz burada halkla ilişkiler eğitimi almış arkadaşlarla hızlı başvuruları değerlendiriyoruz. Vatandaşımız elinde belgelerle gezmek zorunda olmayacak. İşlemleri için direk uzman kişiye yönlendirilecek. 7’inci başlığımız e-Başvuru. Belediye hizmetlerindeki bütün başvuruları buradan alıyoruz. Pandemi döneminde başvuruları da buradan aldık. Süreç başlaman istatistikleri önümüze koyuyoruz. 8’inci hizmetimiz; dijital kütüphane. Barbaros Mahallesinde açtığımız dijital kütüphanemizde 25 bin kitap bulunuyor.

“BADİ’Yİ GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE İŞİNİZ DİJİTAL OLACAK”

88 hizmetimizin 36’sını dijitalleştirdik. Burada size anlattıklarımız tamamlamış olduklarımız. Hedefimiz 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar tüm işlemleri dijitalleştirmek. Bugün burada sizleri kendimize şahit kıldık. Başiskele Belediyesini öncü belediye yapma hedefimiz var. Bu hedefe yürürken sizin desteği ile yapacağız” dedi. Özlü daha sonra dijital dönüşüm maskotuBADİ’yi tanıttı. Özlü, “BADİ’yi gördüğünüz her yerde işiniz dijital olacak. Daha da kolaylaşacak” dedi. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Oğuzhan Urhanakıllı şehircilikte yeni trendler ve Başiskele Belediyesi’nin yeni yapılacak uygulamalarını anlattı.

“EN ÖNDEKİ ÜLKELERDEN BİRİ”

Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Başlayan dijital çağda Türkiye en öndeki ülkelerden bir tanesi. Türkiye dünya ile yarışıyor, bunu herkes görüyor. Belediyelerimiz de bunu görüyoruz. İşte Başiskele Belediyesinde yapılan iş ortada. Buradaki uygulamalarla en pahalı şeyi kazanıyoruz. Zaman.