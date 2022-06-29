Alınan bilgiye göre TEM otoyolu İzmit Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde 4 aracın maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle aniden yavaşlayan yolda, kazanın yaklaşık 1 kilometre ardında seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsü, tır ve kamyonların da bulunduğu 7 araç daha zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralnırlen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönü ulaşıma kapanırken sağlık ve itfaiye ekipleri ters yönden otoyola girerek kaza bölgesine ulaştı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünden çıkamayan 20 yolcu ekiplerin çalışması ile otobüsün ön camından çıkartılırken yolcu otobüsünü hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan toplam 11 aracın yoldan kaldırılmasının ardından TEM otoyolunda ulaşım kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
29 Haz 2022 - 11:55- Asayiş Güncelleme: 29 Haz 2022 - 14:40
TEM'de korkunç kaza! 11 araç birbirine girdi
TEM otoyolu İzmit Kuruçeşme geçişinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralanıırken İstanbul yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.