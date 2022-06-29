Ahmet Akyol, Aselsan'da genel müdür yardımcısı oldu

Gölcüklü Ahmet Akyol, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık iken Işık'ın danışmanı olarak yanında bulunuyordu. Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil özel kalem müdürü de olan MSB Müşaviri Akyol, ASELSAN genel müdür yardımcısı oldu. Daha önce bir dönem TBMM danışmanlığı yapan Ahmet Akyol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda da Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Aselsan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, yeni genel müdür yardımcısı atamalarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Programları Direktörü olarak görev yapan Mustafa YAMAN’ın Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı,

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Sistem Mühendisliği Direktörü olarak görev yapan Mustafa AKKUL’un Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı,

Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Prof.Dr. Mehmet ÇELİK’in Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı,

Ahmet AKYOL’un Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı,

Taha YÜCEL’in Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak

01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmalarına karar verilmiştir.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Bayram Gençcan, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri genel müdür yardımcısı Oğuz Şener, Teknoloji ve Strateji Yönetimi ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri genel müdür yardımcısı Mehmet Çelik, Mikroelektronik, Güdüm Elektro-Optik Sektör Başkanlığı genel müdür yardımcısı Mustafa Kaval, Teknoloji ve Strateji Yönetimi genel müdür yardımcısı Mehmet Çelik 1 Temmuz itibariyle görevlerini atanan yeni isimlere teslim edecekler.