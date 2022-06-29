29 Haz 2022 - 12:40- Asayiş G: 29 Haz 2022 - 12:42

Aracı alev alev yandı

Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye olarak giden Körfez Belediyesi'nde görevli tanker sorumlusunun aracı alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Video için play'e tıklayın

Yangın; dün Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi'nin önünde meydana geldi. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için bölgede görevlendirilen Körfez Belediyesi'nde görevli Bekir Ayvaz, görevinin ardından önceki gün şehre döndü. Bekir Ayvaz'a ait 53 AJ 747 plakalı otomobil, kardeşinin kullandığı sırada, yakıt almasının ardından tutuştu. Alev alev yanan otomobil için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.

29 Haz 2022 - 12:40 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.397.428 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavandan çıkanlar şoke etti mask
Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavandan çıkanlar şoke etti
D-100'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı mask
D-100'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kanlı infazın cinayet şüphelileri tutuklandı mask
Kanlı infazın cinayet şüphelileri tutuklandı
Kanlı infaz! Başından vurularak öldürüldü mask
Kanlı infaz! Başından vurularak öldürüldü
Tır ile otobüsün arasında kaldı! mask
Tır ile otobüsün arasında kaldı!
Hem kendini hem iş yerini yakmak istedi mask
Hem kendini hem iş yerini yakmak istedi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL