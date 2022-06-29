Tryp By Wyndham Otel’in tercihi de ‘Marmara Kadın Girişimi Birliği’ 

Türkiye’nin en büyük kadın girişim kooperatifi Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor. Başiskele sahilinde bulunan, ilimizin güçlü sendikası Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri olarak da hizmet veren Tryp By Wyndham Otel’e binlerce kilo pirinç ve tahıl satışı gerçekleştirdi.

DEV SATIŞ

Nuket Özcan başkanlığında ilimizde kurulan, çok kısa sürede önce bölgemizde, sonra Türkiye genelinde paydaşlarıyla birlik çatısı altında yüzlerce kadın girişimciyi bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Migros, Taze Direkt gibi birçok ulusal marka ile işbirliği imzalayan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, son olarak Tryp By Wyndham Otel’e binlerce kilo pirinç ve tahıl satışı gerçekleştirdi. Otelin doğal, organik tahıl ve gıda ürünlerini yanı sıra tekstil ve mefruşat grubu ihtiyaçlarına da cevap vermek için görüşmeler yapıldı. Tryp By Wyndham Otel Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Ulusoy, Genel Müdür Bulut Araz ve Otel Operasyon Müdürü Elif Keskin önceki gün Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Koca ile bir araya gelerek satış anlaşmasını imzalayarak, diğer konular hakkında görüşme gerçekleştirdi. Birliğin, eğitim ve seminer hizmetleriyle de otelin destekçisi olacağı belirtildi.