Klarneti konuşturan adam İzmitlileri kurtuluş gününde büyüledi

24 Haziran’da Kent Meydanı’nda başlayan İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı etkinlikleri Hüsnü Şenlendirici ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile tamamlandı. Etkinlikler kapsamında kurtuluş korteji ile vatandaşlar 101 yıllık gururla yürüdüler. Kortej saat 18.30’da Kültür Tepesi’nden başlayarak İzmit Kent Meydanı’nda sonlandı.

DOLU DOLU PROGRAM

Saatler öncesinde alana gelen vatandaşlar MİMDEPO Performans Topluluğunun gösterisini izlerken çocuklarda çocuk etkinlikleri ve animasyonla eğlenceli zaman geçirdiler. Konser öncesi sahneye çıkan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da vatandaşlardan tam not aldı. Çeşitli enstrümanlardan oluşan grup, müzikleriyle alanı dolduran seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Program kapsamında ayrıca vatandaşlara geleneksel Kurtuluş Pilavı ikramı yapıldı.

“KENTLİLİK BİLİNCİ YÜKSEĞE ÇIKSIN”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı; İzmit ne güzel de çiçekler açıyor. İyi ki varsınız. Güzel İzmitimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ne yazık ki pandemiden dolayı 2 yıl boyunca istediğimiz şekilde kutlamalar yapamamıştık ama pandemiden sonra istedik ki halkımız dayanışmayla kenetlensin, kentlilik bilinci en yükseğe çıksın.

“GELECEK KUŞAKLAR GEÇMİŞİ BİLSİN İSTEDİK”

Kentimizin de düşman işgalinden kurtuluşunu hep birlikte güzelliklerle daha da önemlisi kentimizin bu mücadeledeki önemli tarihsel gerçeklerini de gerek müzikle, gerek sanatla, gerek tiyatroyla, sanatın her dalındaki araçlarla anlatmaya çalıştık. Bilmeyen bilsin, öğrenmeyen öğrensin gelecek kuşaklar kentinin geçmişini tanısın bilsin diye çaba gösterdik. Bu coşku biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii ki milli duygularımızla coşkumuz daha da perçinleniyor.

“BU MİLLET ESARETİ KABUL ETMEZ”

28 Haziran 1921’de İzmit halkı ve tüm kahramanlarımız günler süren Yunan ve İngiliz zulmünü geri püskürtmüş ve bu güzel kentimizde bir destan yazmıştır. Ülkenin dört bir yanını saran düşman askerleri Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini en net şekilde İzmit’te öğrenmişlerdir. Esareti hiçbir zaman kabul etmeyen bir millet olduğumuzu bir kez daha İzmit’ten tüm dünyaya göstermişlerdir. Şimdi bu şanlı zaferin 101’nci yılını coşkuyla hep birlikte, yan yana kutluyoruz.

“İZMİT’İMİZİN GÜZEL İNSANLARINA KUTLU OLSUN”

Tam 101 yıl önce Kara Fatma’lar, Yahya Kaptan’lar, Tercüman Ahmet’ler, İpsiz Recep’ler, Gebeşoğlu Mehmet’ler ve daha adını bilmediğimiz niceleri bu vatan uğruna canları pahasına savaşmış ve bize bu güzel toprakları emanet bırakmışlardır. Başta bu kutlu mücadelenin önderi ebedi ve tek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla ve rahmet anıyorum. Bu güzel memleketin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İzmitimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı hepimize güzel İzmitimizin güzel insanlarına kutlu olsun.”

ŞENLENDİRİCİ KENT ORKESTRASINI ALKIŞLATTI

Konserde konuşan ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, “İzmit hoş geldin. Herkese hayırlı akşamlar olsun. İzmitimizin kurtuluşu kutlu olsun arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Nice seneler İnşallah. Öncelikle kent orkestrasını alkışlar mısınız? Çok kısa prova yapabildik, şefimizi ve bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler olsun” dedi.

BİNLERCE İNSAN ‘ŞENLENDİ’

İzmit Kent Orkestrasının eşliğinde klarnetiyle müzik ziyafeti veren ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, şarkılarıyla İzmit Kent Meydanında unutulmaz bir konser verdi. İzmit’in kurtuluşunun 101. Yıl coşkusunu doyasıya yaşayan İzmitliler, şarkılara eşlik ederken, müzik ziyafetini dakikalarca alkışladı. Beş gün süren kurtuluş etkinlikleri, Hüsnü Şenlendirici konseriye doruğa çıkarken, vatandaşlar Başkan Hürriyet’e büyük ilgi gösterdi.