Gruplarımız belli oluyor

2. Lig’de sezon 27 Ağustos’ta başlayacak, 29 Nisan 2023’te sona erecek. 2. Lig’de toplam 39 takım mücadele edecek. Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 2 takım direkt 1. Lig'e yükselecek, her iki grupta da 2, 3, 4. ve 5. sırada bulunan takımlar Play-Off oynayacak ve 1 takım daha üst lige yükselecek. Her iki grubun son 4 sırasındaki takımlar 3. Lig'e düşecek.

3. LİG 3 GRUP OLACAK

3. Lig’de sezon 3 Eylül’den başlayacak ve toplam 53 takım yer alacak. Geçen sezon 4 gruplu olan 3. Lig’de yeni sezonda 18'erli 2 ve 17'li de 1 grup olmak üzere 3 grup yer alacak. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan 2. Lig’e çıkacak, 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar Play-Off oynayacak, son 4 sıradaki takımlar da BAL’a düşecek.