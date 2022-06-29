29 Haz 2022 - 13:35- Spor G: 29 Haz 2022 - 13:36

Gruplarımız belli oluyor

2022-2023 sezonu 2. Lig grup kura çekimi bugün (Perşembe) saat 12.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek. 3. Lig’in grupları da 15.00’te belli olacak. Kocaeli’yi 2. Lig’de Kocaelispor, 3. Lig’de de Belediye Derincespor ile Darıca Gençlerbirliği temsil edecek.
Gruplarımız belli oluyor mask
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2. Lig’de sezon 27 Ağustos’ta başlayacak, 29 Nisan 2023’te sona erecek. 2. Lig’de toplam 39 takım mücadele edecek. Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 2 takım direkt 1. Lig'e yükselecek, her iki grupta da 2, 3, 4. ve 5. sırada bulunan takımlar Play-Off oynayacak ve 1 takım daha üst lige yükselecek. Her iki grubun son 4 sırasındaki takımlar 3. Lig'e düşecek.

3. LİG 3 GRUP OLACAK

3. Lig’de sezon 3 Eylül’den başlayacak ve toplam 53 takım yer alacak. Geçen sezon 4 gruplu olan 3. Lig’de yeni sezonda 18'erli 2 ve 17'li de 1 grup olmak üzere 3 grup yer alacak. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan 2. Lig’e çıkacak, 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar Play-Off oynayacak, son 4 sıradaki takımlar da BAL’a düşecek.

 

 

29 Haz 2022 - 13:35 - Spor

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