Gruplarımız belli oluyor

2. Lig’de sezon 27 Ağustos’ta başlayacak, 29 Nisan 2023’te sona erecek. 2. Lig’de toplam 39 takım mücadele edecek. Gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 2 takım direkt 1. Lig'e yükselecek, her iki grupta da 2, 3, 4. ve 5. sırada bulunan takımlar Play-Off oynayacak ve 1 takım daha üst lige yükselecek. Her iki grubun son 4 sırasındaki takımlar 3. Lig'e düşecek.
3. LİG 3 GRUP OLACAK
3. Lig’de sezon 3 Eylül’den başlayacak ve toplam 53 takım yer alacak. Geçen sezon 4 gruplu olan 3. Lig’de yeni sezonda 18'erli 2 ve 17'li de 1 grup olmak üzere 3 grup yer alacak. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan 2. Lig’e çıkacak, 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar Play-Off oynayacak, son 4 sıradaki takımlar da BAL’a düşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.