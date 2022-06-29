29 Haz 2022 - 13:35- Spor G: 29 Haz 2022 - 13:37

İzmit 41 Futbol Kulübü’nün bileği bükülmedi
İzmit 41 Futbol Kulübü’nün bileği bükülmedi mask
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Kocaeli U-12 Ligi A Grubu’nda10. maçında İzmit 41 Futbol Kulübü ile Çayırtepespor Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı. Bu maç İzmit 41 Futbol Kulübü’ne beraberlik yeterken, Çayırtepespor’a ise şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Dolu tribünler önünde oynanan maç büyük bir çekişme içinde geçti.

KUZEY ŞOV!

Nefes kesen karşılaşmayı Kuzey Sivrikaya’nın golleri ile 3-1 kazanan İzmit 41 Futbol Kulübü şampiyon oldu. Serter Keskin’in koordinesinde, Erdinç Tuğralı, İsmail Cinbo’nun antrenörlüğünde 10 maç sonunda topladığı 28 puanla yenilgisiz şampiyon olan İzmit 41 Futbol Kulübü futbolcuları maçın ardından haklı bir sevinç ve gurur yaşadı.

29 Haz 2022 - 13:35 - Spor

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