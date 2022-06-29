İzmit 41 Futbol Kulübü’nün bileği bükülmedi

Kocaeli U-12 Ligi A Grubu’nda10. maçında İzmit 41 Futbol Kulübü ile Çayırtepespor Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı. Bu maç İzmit 41 Futbol Kulübü’ne beraberlik yeterken, Çayırtepespor’a ise şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Dolu tribünler önünde oynanan maç büyük bir çekişme içinde geçti.
KUZEY ŞOV!
Nefes kesen karşılaşmayı Kuzey Sivrikaya’nın golleri ile 3-1 kazanan İzmit 41 Futbol Kulübü şampiyon oldu. Serter Keskin’in koordinesinde, Erdinç Tuğralı, İsmail Cinbo’nun antrenörlüğünde 10 maç sonunda topladığı 28 puanla yenilgisiz şampiyon olan İzmit 41 Futbol Kulübü futbolcuları maçın ardından haklı bir sevinç ve gurur yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.