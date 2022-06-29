29 Haz 2022 - 13:36- Spor G: 29 Haz 2022 - 13:39

Kocaeli’de sırada judo turnuvası var

Hemen her gün geniş çaplı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehirde judo fırtınası estirecek

Kocaeli’de sırada judo turnuvası var mask

Pek çok şampiyonanın adresi olan Kocaeli, şimdi de Uluslararası Judo Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. 1-3 Temmuz tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşecek olan turnuva, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları’nda judo branşında Türkiye’ye ilk ve tek altın madalya kazandıran ve şimdilerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Hüseyin Özkan onuruna düzenlenecek.

KATILIM ŞARTLARI

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Uluslararası Judo Turnuvası ve Ortak Çalışma Kampında Süper Miniklerde en az beyaz sarı kemer sahibi, Miniklerde en az sarı kemer sahibi, Yıldızlarda en az turuncu kemer sahibi, Ümitlerde en az yeşil kemer sahibi sporcular mücadele edecek. Turnuvada Ümitler; 2005-2006-2007, Yıldızlar; 2008-2009, Minikler; 2010-2011 ve Süper Minikler; 2012-2013 doğumlu olacak.

KATEGORİ VE SIKLETLER

Şampiyonada kategoriler şu şekilde belirlendi;

Süper Minikler Sıkletler; U9-10     

Erkekler: 22, 24, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50,+50 Kg,

Kadınlar: 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,+48 Kg

Minikler Sıkletler Ull-12

Erkekler: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60,+60 Kg,

Kadınlar: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57,+57 kg

Yıldızlar Sıkletler U13-14    

Erkekler: 34-38-42, 46, 50, 55, 60, 66, 73,+73 kg,

Kadınlar: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63,+63 kg

Ümitler Sıkletler U15-16-17

Erkekler: 50-55-60, 66, 73, 81, 90,+90 kg,

Kadınlar: 40, 44, 48, 52, 57, 63,70,+70 kg

 

ŞAMPİYONANIN PROGRAMI

Şampiyonanın 3 günlük programı ise şöyle;

30 Haziran 2022 Perşembe

16:00 Hakem Toplantısı

17:00         Teknik toplantı ve Kura Çekimi

 

01 Temmuz 2022 Cuma

10:00 Eleme Müsabakaları

Süper Minikler (2012-2013)-Minikler (2010-2011)

 

02 Temmuz 2022 Cumartesi

10:00 Eleme Müsabakaları

Yıldızlar (2008-2009)

14:00 Açılış Seremonisi       

 

03 Temmuz 2022 Pazar

10:00 Eleme Müsabakaları

Ümitler (2005-2006-2007)

 

4-6 Temmuz 2022 Ortak Çalışma Kampı

10:00- 12:00       Erkekler

16:00- 18:00       Kadınlar

29 Haz 2022 - 13:36 - Spor

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