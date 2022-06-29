‘Üreten Belediye’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma adına gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek silajlık mısır tohumlarını toprakla buluşturuyor. Ekipler, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan arazileri maksimum oranda kullanmaya ve ekip biçmeye devam ediyor. Sonbaharda hasadı yapılacak olan mısır tohumları ve şeker sorgumu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kış ayında hibe desteği olarak dağıtılacak.
29 Haz 2022 - 13:38- Spor Güncelleme: 29 Haz 2022 - 13:39
İzmit Belediyesi silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturdu
Üreticiye her daim destek veren ve öncü olan İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.