Kartepe'de 3+1 120 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 531 Ada, 17 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, A1 Blok, K2+Çatı piyesi, 5 Nolu Bağ.Bölüm dubleks meskenin taşınmaz projesindeki kat ve konumundadır.Çevre Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu Torun Diamond Life Sitesi yaklaşık 3 yıllık yeni bir site olup, her biri iki girişli 4 bloktan oluşmaktadır. Site etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiştir, girişte güvenlik kulübesi vardır, açık yüzme havuzu vardır.

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