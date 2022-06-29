Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 531 Ada, 17 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, A1 Blok, K2+Çatı piyesi, 5 Nolu Bağ.Bölüm dubleks meskenin taşınmaz projesindeki kat ve konumundadır.Çevre Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu Torun Diamond Life Sitesi yaklaşık 3 yıllık yeni bir site olup, her biri iki girişli 4 bloktan oluşmaktadır. Site etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiştir, girişte güvenlik kulübesi vardır, açık yüzme havuzu vardır.
29 Haz 2022 - 13:41- Gündem Güncelleme: 29 Haz 2022 - 13:43
Kartepe'de 3+1 120 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de 3+1 120 m² dubleks daire icradan satılık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.