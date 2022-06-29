29 Haz 2022 - 13:42- Gündem G: 29 Haz 2022 - 13:44

Yol düzenleme işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yol düzenleme işi yaptırılacak

29 Haz 2022 - 13:42 - Gündem

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