Gölcük'te 375 m² arsa icradan satılacak

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 1125 Ada, 4 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, örnek bahçeler Mevkii, Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin İmar planı sınırları içindedir. Boş arazi olup,üzerinde çeşitli cins ve sayıda henüz meyve vermeyen genç ağaçlar vardır.Gölcük belediyesinin uygulama imar planı içinde ve meskun mahaldedir. Arsa vasfındadır. Düz bir konuma sahip olup,imar planında kuzeyinden ve batısından imar yollarına cephelidir.Bu yollar henüz açılmamıştır.

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