ADD’den Vali Yavuz’a suç duyurusu! “Vali AKP il başkanını kıskandıracak kadar AKP sözcüsü”

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Koca bir imparatorluk dağıldı küçük bir karaya sıkıştık” ifadelerini kullanmıştı. Vali Yavuz konuşmasının devamında, “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da hala bu ülkede devletin ideolojisi İslam’dır. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir” demişti. Gazetemizin yaptığı haber sonrası birçok Atatürkçü dernek Vali Yavuz’a tepki gösterdi.

“İSTİKLAL MAHKEMELERİNİ KURMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Atatürkçü düşünce Derneği Kocaeli Şubesi bugün Kocaeli Valiliğine giderek Vali Yavuz hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştiren ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Cumhuriyetin temel ilkelerini savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Gerekirse bugün 102. Yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız” dedi.

“VALİ SUÇ İŞLİYOR!”

Taylan Bingöl İşçiler Bakanlığının görevini yerine getirmediğini ifade ettiği konuşmasında, “24 Haziran Cuma günü Kocaeli Valiliği’nde yapılan plaket töreninde Vali Yavuz; anayasamızın değiştirilemez ilk dört maddesine ve Cumhuriyetimizin temeli olan Laiklik ilkesine karşı skandal ifadeler kullanmıştır. “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da, devletin ideolojisi İslam’dır” demekten çekinmeyen Vali Bey; hem ideolojinin tanımını bilmemekte hem de İslam dinimizi de ayrıca küçümseyerek, Cumhuriyetimize karşı suç işlemektedir” ifadelerini kullandı.

“VALİ AKP İL BAŞKANINI KISKANDIRACAK KADAR AKP SÖZCÜSÜ”

Devletin valisinin birinci görevi anayasayı korumaktır diyen Bingöl, “Devletin valisi ise AKP eliyle adım adım değiştirilmek istenen Cumhuriyet rejimimizin valisi olmak yerine, kentimizde AKP İl Başkanını kıskandıracak kadar AKP sözcüsü olmuş Seddar Yavuz suç işlemektedir. “Koca bir imparatorluğun dağıldığını ve küçük bir karaya sıkıştığını” ifade ederek küçük gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imkanlarını kullanarak işgal ettiği makamda, asıl ideolojisi olan şeriat propagandası yapmaktadır. Elbette şeriat yasalarını benimseyebilir ve de ortaçağ karanlığında yaşamak isteyebilir, buna itirazımız yok. Ancak kendisini heveslisi olduğu İslam İmparatorluğu ülkelerine yerleşmeye davet ediyoruz” dedi.

“ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA KATİL DİYOR”

Bingöl açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “AKP hükümeti eliyle devlet kademelerinde daha da üst mevkilere gelmenin yolunun, ülkemizin kurucu değerlerine saldırmaktan geçtiğini bilen Vali Bey: “Katiline aşık bir nesil yetiştirildiğinde felaketle yüz yüze gelirsiniz, bugün yaşadığımız 1918 travması” sözleri ile haddini daha da aşarak hem, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem de silah arkadaşlarına da açıkça katil demektedir. Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin küçümsüyor, aşağılıyor, halkın kendi kendisini yönetmesinin verdiği rahatsızlık ile imparatorluk özlemi çekiyor ve suç işlemekten korkmadan anayasamıza karşı olarak ideolojisini açıklıyor.

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİ KURMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz. Gerekirse bugün 102. Yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal’in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız.”