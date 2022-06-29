29 Haz 2022 - 15:48- Ekonomi G: 29 Haz 2022 - 15:50

Polifarma İlaç’tan Ar-Ge’ye yatırım

Polifarma İlaç, Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ve en çok proje yürüten şirketler arasına girmeyi başardı
Polifarma İlaç’tan Ar-Ge’ye yatırım mask

Türkiye’de 36 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan, yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma, Türkiye’nin “En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” arasına girmekle kalmadı;  “Ar-Ge Merkezlerinde En Fazla Proje Yürüten Şirketler” arasında ilk 10’da yerini aldı.PolAr-Ge çatısı altında sadece Türkiye‘de değil dünyada da ilk olacak ürün geliştirme çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Ar-Ge’deki bu başarımız 15 yıllık stratejik planımızın meyvesi” dedi.

29 Haz 2022 - 15:48 - Ekonomi

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