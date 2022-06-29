Polifarma İlaç’tan Ar-Ge’ye yatırım

Türkiye’de 36 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan, yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma, Türkiye’nin “En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” arasına girmekle kalmadı; “Ar-Ge Merkezlerinde En Fazla Proje Yürüten Şirketler” arasında ilk 10’da yerini aldı.PolAr-Ge çatısı altında sadece Türkiye‘de değil dünyada da ilk olacak ürün geliştirme çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Ar-Ge’deki bu başarımız 15 yıllık stratejik planımızın meyvesi” dedi.