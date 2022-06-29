TEB’den yeni çözüm

TEB Faktoring’den Logo ERP kullanıcıları için yenilikçi dijital faktoring çözümü. TEB Faktoring, firmaların faturalı vadeli alacakları karşılığında finansman ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve yenilikçi dijital çözümler sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda TEB Faktoring, Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo’nun teknoloji iş ortağı olan Erko Teknoloji tarafından geliştirilen uygulama ile Logo ERP çözümlerini kullanan işletmelerin finansmana daha hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. TEB Faktoring Genel Müdürü Gülümser Özgün Henden, “Dijital servislerimize yenilerini ekleyerek hızlı finansman sağlarken, kullanıcı deneyimini iyileştirerek faktoring işlemlerini de kolaylaştırıyoruz” dedi.