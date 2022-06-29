29 Haz 2022 - 15:50- Gündem G: 29 Haz 2022 - 15:51

Castrol Ford Team yine çok iddialı
Castrol Ford Team yine çok iddialı mask

Türkiye’nin en genç takımı Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi’nde başarılı sonuçlarıyla göz doldurdu. Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 25. yılını kutladığı yeni sezonda da genç pilotlarıyla şampiyonluk iddiasını koruyor.

29 Haz 2022 - 15:50 - Gündem

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