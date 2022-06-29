Zorlu Enerji ödül aldı

Zorlu Enerji’nin iklim krizinin etkilerini azaltmak için 2010 yılında hayata geçirerek bugüne kadar yaklaşık 420 bin fidan diktiği “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları” Projesi, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında verilen “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı. Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in elinden alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, karbon emisyonunu azaltmaya katkı alanındaki çabalarının takdir görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.