29 Haz 2022 - 15:50- Ekonomi G: 29 Haz 2022 - 15:52

Zorlu Enerji ödül aldı

Zorlu Enerji, iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak için hayata geçirdiği ve 2030 yılına kadar 1,2 milyon fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefleyen “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi”, 2022 yılının ikinci ödülünü aldı.
Zorlu Enerji ödül aldı mask

Zorlu Enerji’nin iklim krizinin etkilerini azaltmak için 2010 yılında hayata geçirerek bugüne kadar yaklaşık 420 bin fidan diktiği “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları” Projesi, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında verilen “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı. Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in elinden alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, karbon emisyonunu azaltmaya katkı alanındaki çabalarının takdir görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

29 Haz 2022 - 15:50 - Ekonomi

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