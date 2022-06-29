Aksigorta’dan Borusan iş birliğine özel kompakt ürün

Hayata geçirdiği yeniliklerle sektöre öncülük etmeye devam eden Aksigorta, Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek, ihtiyaca yönelik kompakt ürün tasarladı. Borusan Lojistik ile yaptığı iş birliği kapsamında Aksigorta, şirketin ihtiyacına yönelik yeni bir iş modeli oluşturarak, yük ve araç sahipleri için dijital lojistik platformu ETA’yı hayata geçirdi ve sürücüler için yeni bir sorumluluk poliçesi oluşturdu.