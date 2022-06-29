İYİ Parti’nin yeni üyelerine rozetlerini Türkkan taktı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile siyaset yapmaya karar veren Kartepeli işinsanları ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı Dilovası’ndaki ofisinde ziyaret etti. Tamyüksel’e; İlçe Başkanvekili Ahmet Yusuf, Kadın Kolları Başkanı Fatma Öztay ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı eşlik etti.

“BU MEMLEKET HEPİMİZİN”

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, “Hepimizin malumu ülkemiz ve milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Toplumun, mevcut iktidar dolayısıyla Adalet mekanizmasına olan güveninin kaybolması ile birlikte ekonomik zorluklarında eklenmesiyle içine düştüğü durum maalesef, her birimizin vicdanını yaralamaktadır.Bizim Türkiye'den başka memleketimiz yok, bu memleket hepimizin” ifadelerini kullandı.

“HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ”

İş insanlarına rozetlerini takan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Ülkesi için ne yapabilirim diye düşünen, çalışan ve üreten insanların kıymetini bilmek lazım. İşte Bugün burada, Partimize üye olarak, bende varım diyen. İYİ Partimizin demokrasi ve adalet mücadelesine katkı koymak isteyen her biri birbirinden kıymetli kardeşlerime hoş geldiniz diyorum” dedi. Serkan ÜLDEŞ

İYİ PARTİ KARTEPE İLÇE TEŞKİLATINA ÜYE OLAN İŞİNSANLARI

Hasan SIR

Can ÇELİK

Şükrü ÖZMETİN