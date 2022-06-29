Atakent Cihan Hastanesi’nden anne adaylarına seminer

Atakent Cihan Hastanesi, sağlıklı bir neslin yetişmesinde toplumsal farkındalığın ve eğitimin önemine dikkat çekerek, gebelik süreci ve sonrasını sağlıklı geçirmek isteyen anne adayları için “Doğuma Hazırlık ve Emzirme” konulu seminer gerçekleştirdi. İzmit Ramada Plaza Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere anne adayları yoğun ilgi gösterdi.

KORDON KANININ ÖNEMİ

Atakent Cihan Hastanesi hekimleri tarafından verilen seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Betül Nalbant, Opr. Dr. Ayfer Özer Cora ve Opr. Dr. Emel Bilici; Psikolog Bahar Nur; Beslenme ve Diyet Uzmanı Fulya Efe ve Emzirme Danışmanı Ümmühan Duğan eğitmen olarak yer aldı. Seminerde ayrıca gebelik sürecinde egzersiz hakkında uygulamalı bir eğitim ile kordon kanının önemi hakkında bilgi verildi.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Soru ve cevaplarla etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen seminerde şu başlıklar ele alındı: “Gebelikte Günlük Yaşam, Gebelikte Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler ve Tehlike Belirtileri”, “Gebelikte ve Lohusalıkta Sağlıklı Beslenme”, “Normal Doğum Süreci, Sezaryen Doğum Gerektiren Durumlar ve Doğum Belirtileri”, “Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri ve Egzersizler”, “Gebelik ve Lohusalık Döneminde Psikolojik Değişimler, Babalık Rolü ve Anne Bebek İletişimi”, “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Bebek Bakımı ve Banyosu, Bebek Masajı”. Eğitimin sonunda gerçekleştirilen tören ile tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.