YRP Çayırova en fazla üye yapan teşkilat oldu

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Teşkilatı, mayıs ayı İl Divan Toplantısı’nı İzmit’te gerçekleştirdi. İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya partililer yoğun katılım sağladı. 12 ilçenin üye sayılarının açıklandığı toplantıda, YRP Çayırova İlçe Teşkilatı, 12 ilçe arasında en fazla üye yapan ilçe oldu. Sadece mayıs ayı içerisinde açtıkları üye stantları, yaptıkları ev ve esnaf ziyaretleri ile 250 üye kaydı yapan YRP Çayırova İlçe Teşkilatı’nın mayıs ayının birincisi olduğunu açıklayan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, Çayırova teşkilatını tebrik etti.

“ÇAYIROVA OLARAK İDDİALIYIZ”

YRP Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız’a plaketini Başkan Aras takdim etti. Programda konuşan YRP Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, “Gençlik kolları, hanım kolları ve ilçe teşkilatımızın özverili çalışmaları ile Çayırovamızın tüm mahallerine tüm caddelerine çıkarma yapıyoruz, Çayırovalıhemşehrilerimizle birebir iletişim kuruyoruz. Çayırova olarak iddialıyız her ayın birincisi biz olacağız” ifadelerini kullandı.