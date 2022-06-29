29 Haz 2022 - 15:53- Eğitim G: 29 Haz 2022 - 15:55

ÇYDD, bir projesinin daha dönem kapanışını yaptı

ÇYDD Kocaeli Şubesi, ÇYDD’nin önemli projelerinden biri olan Mentorluk Projesi’nin 2021-2022 dönemi kapanışını yaptı
ÇYDD, bir projesinin daha dönem kapanışını yaptı mask
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, ÇYDD’nin önemli projelerinden biri olan Mentorluk Projesi’nin 2021-2022 dönemi kapanışını yaptı. 46 menti ve 46 mentorun katılımı ile bu dönem şube olarak ciddi bir büyüklüğe ulaştıklarını ifade eden Proje Koordinatörü Neriman Altun, “ÇYDD Genel Merkezimizin projede 10’uncu yılını, ÇYDD Kocaeli şubemizin ise 8’inci yılını geride bıraktık. 8 yıl boyunca çıtamızı her yıl biraz daha yukarıya taşıdık. Ağustos 2021 -Kasım 2021 arasında proje hazırlığı ve eğitimlerle geçen yoğun bir dönem sonunda, Kasım 2021-Haziran 2022 arasındaki 8 aylık süreçte projemizi başarı ile uyguladık” ifadelerini kullandı.

8 ADET EĞİTİM VE 8 ADET SÖYLEŞİ

Açıklamasını sürdüren Altun, “Alanında uzman mentorların yol göstericiliğinde 8 aylık proje sürecinde, iç eğitmenlerimiz Birsen Durhan Selek ve Suzan Kayganacı tarafından gençlerin kişisel gelişimlerine, iş yaşamına hazırlanmalarına katkı vermek üzere 8 adet eğitim ve 8 adet söyleşi ve seminer düzenlendi. Tüm bu süreç boyunca bizimle olan ve desteğini esirgemeyen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

29 Haz 2022 - 15:53 - Eğitim

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