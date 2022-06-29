29 Haz 2022 - 15:54- Gündem G: 29 Haz 2022 - 15:56

Körfezim Eğitim Kurumları’ndan İzmit Belediyesi’ne yüzde 10 indirim

İzmit Belediyesi, Körfezim Eğitim Kurumları’yla yaptığı protokol kapsamında personeline yüzde 10 indirim fırsatı sağladı
Körfezim Eğitim Kurumları’ndan İzmit Belediyesi’ne yüzde 10 indirim mask

İzmit Belediyesi, eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak personeline kolaylık sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi son olarak Körfezim Eğitim Kurumları ile protokol imzaladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler’in makamında gerçekleşen imza törenine Güler’in yanı sıra İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz de katıldı.

2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İmzalanan protokol kapsamında Körfezim Eğitim Kurumlarında İzmit Belediyesi çalışanlarının çocuklarına yıllık eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. 1 yıl boyunca devam edecek olan protokol kapsamında indirimden yararlanacak olan çalışanlar kurumsal kimlik belgesini göstererek yüzde 10 indirimli eğitimden faydalanabilecek.

29 Haz 2022 - 15:54 - Gündem

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