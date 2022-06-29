Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge ile Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimlerini makamında konuk etti. Ani vefatı nedeniyle daha önceki Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara’nın yerine görev alan Öge’yi tebrik eden Başkan Büyükakın, “Köksal başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyorum, mekânı cennet olsun” dedi. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun ise “Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum Tanıtım Günleri” programına vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
KÜLTÜR VE SANATA KATKI
Konuklarını ayrı ayrı kabul eden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, kültürüne ve sanatına katkı adına gelecek nesillerin donanımlı yetişmesi için sorumluluk alan derneklerimizi, vakıflarımızı ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tebrik ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın ayrıca, Kocaelilik bilincinin oluşmasına dönük atılacak her türlü adımın yanında olduklarını, ortak akılla kent yönetimine katkı sağlayan STK’ların varlığının şehre güç kattığını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu coğrafyanın bizlere yüklediği bir vazife olduğunu da çok iyi kavramalıyız” şeklinde konuştu.
“DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”
“Millet ve vatan sevgisiyle donanmış kutlu bir davanın neferleriyiz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Selahaddin Eyyubi, Sultan Kılıçarslan, Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han ve Yavuz Sultan Selim’in izinden gidiyoruz. Ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi için de gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmail - “Millet ve vatan sevgisiyle donanmış kutlu bir davanın neferleriyiz” söylemi boş söz olduğunu siz de biliyorsunuz sayın Büyükakın. İLÇE başkanınızın yöneticiliğini de yaptığı aile şirketinden sıfır otomobil aldım, dolandırıldım. Fatura üzerinde sahtecilik yaptılar. Bu durumu CİMER üzerinde ayrıntılarıyla yazdım ve 15 dakikalık randevu talep ettim sizden. Vermediniz randevu, ilgilenmediniz. CİMER üzerinden gönderdiğim mektubu 1 ay sonra bana iade ettiniz.
Her fırsatta dile getirdiğiniz ancak bizim hiç bir şekilde tam olarak anlayamadığımız idrak edemediğimiz, ütopik bir kavram olan "kutlu dava"nın tam olarak ne olduğu sorunsalıdır.
Millet ve vatan sevgisiyle donanmış kutlu bir davanın neferleri olmak teşkilatlarınızda yaşanan yolsuzlukları görmezden gelmenizle hiç bağdaşmıyor. 'Hırsız varr!' diye bağırdım aylarca, duymadınız vatandaşı. Sonra, sonra KUTLU DAVA!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.