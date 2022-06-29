19 çeşit profiterol, 21 çeşit ekler, Profiterollü yaş pasta, makaron ve craquelin ürünleriyle halkın beğenisini kazanan Profiterolcü Nilda Değirmendere şubesi yetkilisi Ahmet Memiş, yeni hizmet verdiğimiz yerimizde halkımızın damak tadına hitap etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ürünlerinin tazelik ve lezzetiyle kısa sürede adından söz ettireceklerini umduklarını söyledi. Bankalar caddesindeki yerinde Gölcük ve Değirmenderelilere hizmet vermeye başlayan Profiterolcü Nilda misafirlerini bekliyor.
29 Haz 2022 - 15:55- Gündem Güncelleme: 29 Haz 2022 - 17:10
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı
Profiterol tutkunlarının uğrak yeri olan Profiterolcü Nilda ismiyle ülkemizde hizmet vermekte olan firma, ilimizdeki ilk şubesini Değirmendere’de açtı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.