29 Haz 2022 - 15:55- Gündem G: 29 Haz 2022 - 17:10

Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı

Profiterol tutkunlarının uğrak yeri olan Profiterolcü Nilda ismiyle ülkemizde hizmet vermekte olan firma, ilimizdeki ilk şubesini Değirmendere’de açtı
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı mask

19 çeşit profiterol, 21 çeşit ekler, Profiterollü yaş pasta, makaron ve craquelin ürünleriyle halkın beğenisini kazanan Profiterolcü Nilda Değirmendere şubesi yetkilisi Ahmet Memiş, yeni hizmet verdiğimiz yerimizde halkımızın damak tadına hitap etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ürünlerinin tazelik ve lezzetiyle kısa sürede adından söz ettireceklerini umduklarını söyledi. Bankalar caddesindeki yerinde Gölcük ve Değirmenderelilere hizmet vermeye başlayan Profiterolcü Nilda misafirlerini bekliyor.

29 Haz 2022 - 15:55 - Gündem

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